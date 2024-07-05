Стало известно, когда ГАЗ запустит продажи полноприводного «Соболя NN»

Запуск продаж новой полноприводной версии «Соболя NN» состоится, когда у ГАЗа будет достаточно экземпляров. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на источник в компании.

ГАЗ хочет поставить дилерам по несколько новых автомобилей. После этого компания объявит старт продаж. Этой весной ГАЗ наладил серийное производство нового поколения машин 4х4, отмечает издание.

В марте 2024 года в Москве на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) был представлен полноприводный минивэн «Соболь NN». Автомобиль станет конкурентом модели УАЗ СГР, которую называют «Буханкой».

У новинки есть жестко подключаемый передний мост, понижающая передача и блокировка межколесного дифференциала. Раздаточная коробка является совершенно новой отечественной разработкой. Автомобиль оснащен 2,5-литровым турбодизелем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее в Италии запустили продажи редкой УАЗ «Буханки».