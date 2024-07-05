Появилось видео, как в Подмосковье горит пассажирский автобус

В Подмосковье дотла сгорел пассажирский автобус. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

«На Горьковском шоссе в районе Новой Купавны горит пассажирский автобус», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что белый пассажирский автобус объят огнем. Он стоит на обочине. Рядом с ним находятся пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Одессе снова подожгли автомобиль военнослужащего. СМИ отмечают, что за неделю это уже второй пожар на одной и той же улице. Предыдущий такой случай произошел ночью 2 июля. Тогда же неизвестные попытались поджечь электроподстанцию. Информация о пострадавших не сообщается. Предполагается, что внутри машины никого не было. Горящий автомобиль военного засняли на видео очевидцы.

Раннее в Петербурге инновационный ретро-трамвай с пассажирами сошел с рельсов.