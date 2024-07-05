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Буксир пробил дыру в самолете с сотней пассажиров в Казани

В аэропорту Казани буксир врезался в самолет с сотней пассажиров

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Телеграм канал «Baza»

В аэропорту Казани буксир-толкач врезался в самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Столкновение произошло утром 5 июля. Самолет должен был вылетать в Анталью. На борту находилось 118 человек», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Авария произошла из-за поломки ограничителя крепления. Фюзеляж самолета получил серьезные повреждения.

До этого сообщалось, что более половины (57,4%) направлений полетов группы «Аэрофлот» выполняется, минуя Москву. Такие данные следуют из отчета о деятельности в области устойчивого развития, опубликованного компанией. Отмечается, что предоставленный документ описывает подходы к управлению ESG-вопросами, а также содержит ключевые показатели группы за 2023 год. Так, в прошлом году «Аэрофлоту» удалось снизить количество отходов на 5,0% год к году.

Ранее в Пулково автомобиль подрезал самолет.

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