Спонсор Евро-2024 случайно прорекламировал секс-шоп

Китайская автокомпания BYD случайно прорекламировала немецкий секс-шоп. Об этом сообщает Hindustan Times.

Примечательно, что BYD выступает спонсором футбольного Евро-2024. В связи с этим болельщики из Германии, которые захотели больше узнать о бренде, пытались найти его сайт в сети, однако вместо него попадали на портал секс-шопа Buy Your Dildo (byd.de.). При этом .de — национальный домен страны. В итоге магазину для взрослых пришлось вывесить объявление на сайте: «Если вы ищете китайского производителя автомобилей, вы найдете его на www.byd.com».

До этого компания BYD представила седан Qin L с гибридной системой нового поколения. Такая машина может проезжать без остановки более 2 тыс. километров. Длина автомобиля составляет 4830 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1495 мм, колесная база — 2790 мм. Он оснащен полностью жидкокристаллической приборной панелью и крупным 15,6-дюймовым экраном информационно-развлекательного комплекса.

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