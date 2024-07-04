Под Нижним Новгородом опрокинулся автобус с пассажирами

В Нижегородской области опрокинулся автобус с пятью пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе находилось пятеро пассажиров и водитель. Отмечается, что за помощью никто не обращался.

Сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

До этого сообщалось, что в Кузбассе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент произошел на трассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспорт съехал с дороги, после чего опрокинулся. В результате из 30 пассажиров травмы получил только один. Помощь медиков понадобилась 15-летней девушке, помимо школьницы пострадал мужчина за рулем. О характере травм не сообщается.

Ранее в Турции автобус с туристами из России попал в ДТП.