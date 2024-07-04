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Совместный с Volkswagen бренд Jetta официально пришел в Россию

На российский рынок официально вышла марка Jetta

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FAW Group/Volkswagen Group

Автомобильный бренд Jetta, принадлежащий совместному предприятию китайского FAW и немецкого концерна Volkswagen, официально вышел на российский рынок. Об этом сообщает «Российская газета».

Модельная линейка Jetta в России представлена седаном VA3 и кроссоверами VS5 и VS7. У марки Jetta в России заработал официальный сайт, на котором представлены автомобили. До этого машины Jetta завозились в нашу страну дилерами по параллельному импорту.

Седан VA3 с длиной 4501 мм и колесной базой 2604 мм близок по конструкции ранее собиравшемуся в России Volkswagen Polo. Автомобиль предлагается по цене от 1,93 млн рублей, он снабжен атмосферным бензиновым мотором 1.5 с гидрокомпенсаторами.

Кроссоверы VS5 и VS7 базируются на модульной платформе MQB концерна Volkswagen, которая также лежит в основе таких автомобилей, как Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. Представленные в России кроссоверы Jetta VS5 и VS7 оснащаются турбомоторами 1.4 TSI мощностью 150 л.с. И для седана, и для кроссоверов предусмотрена шестиступенчатая автоматическая трансмиссия марки Aisin.

Кроссовер Jetta VS5 предлагается россиянам в трех комплектациях, стоимостью от 2,95 до 3,15 млн рублей. Старший VS7 оценивается в 3,22 млн рублей. Седан VA3 — в 1,93 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько автомобилей с момента начала продаж реализовал бренд XCite.

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