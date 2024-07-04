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В Италии запустили продажи редкой УАЗ «Буханки»

Motor: в Италии продают переделанную УАЗ «Буханку» за €9 тысяч

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Luca Manzoni

В Италии в продаже появилась «Буханка» УАЗ-452. Об этом сообщает Motor.ru, который обнаружил объявление в сети.

Выставленный на продажу отечественный автомобиль переоборудовали в дом на колесах. Сам УАЗ привезли в Италию более 40 лет назад. Пробег модели составляет 60 тыс. км. У машины было два владельца. В кемпер ее переделали усилиями фирмы Schieppati. В частности, штатный двигатель УАЗа в Италии сразу же заменили на дизель Sofim 8144.65. За последнее время автомобиль находился на улице на бетонной площадке, поэтому кузов несколько пострадал от коррозии.

Машину предлагают приобрести за €8,9 тыс.

До этого стало известно, что за пять лет владельцы внедорожника «УАЗ Патриот» потратят на обслуживание 1,95 млн рублей.

Так, каждый километр на «УАЗ Патриот» обойдется в 19,46 рубля. За год, при пробеге 20 тыс. км, получается сумма 389,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,95 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Base Икар составляет 1,5 млн рублей.

В стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

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