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Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту восстановили через 30 минут после перекрытия

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Ulf Mauder/Global Look Press

Движение по Крымскому мосту восстановлено через 30 минут после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

Мост был перекрыт с 15:16 до 15:45 мск.

Проезд по этому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

17 июня представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что для его страны больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк угрожал уничтожить Крымский мост.

Он напомнил, что на мосту произошли два теракта в октябре 2022 года и в июле 2023-го. В частности, глава СБУ рассказал, как его команда подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Ранее депутат сравнил угрозы Украины Крымскому мосту с лаем Моськи.

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