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Перечислены пять самых популярных импортных авто в России

Автостат назвал пять автомобилей, которые чаще всего ввозят в РФ

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Chery

Среди автомобилей, импортированных в Россию в июне 2024 года, наиболее распространенными являются кроссоверы Chery Tiggo Pro Max. Первая пятерка наиболее популярных новых иномарок представлена автомобилями из Китая. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В июне 2024 года из новых автомобилей больше всего было ввезено Chery Tiggo 7 PRO Max, Changan CS55 PLUS, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO и Haval M6», — отмечается в сообщении агентства.

По его данным, за прошедший месяц в страну было импортировано 69,4 тыс. новых легковых автомобилей. За полгода в Россию ввезено 408,5 тыс. новых легковых машин — это почти на 80% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го. Почти 94% объема ввоза машин в Россию приходится на Китай.

При этом количество импортированных в РФ подержанных машин по итогам полугодия упало на 19%. С января по июнь 2024 года включительно в Россию было ввезено 177,8 тыс. машин с пробегом.

Ранее стало известно, что Евросоюз обложил заградительными пошлинами китайские электромобили.

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