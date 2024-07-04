В очереди к Крымскому мосту выстроились сотни автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту возникла длинная пробка из сотен автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра, рассказывающего о транспортной ситуации на переправе.

«В очереди со стороны Керчи находится 216 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в публикации.

При этом со стороны Тамани очереди нет.

1 июля сообщалось, что в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей. Водителям, которые ехали со стороны Тамани, приходилось ждать проезда в среднем по три часа.

До этого в очереди на Крымский мост стояли 1130 автомобилей. А вечером 29 июня Крымский мост закрывали. Вскоре движение по нему возобновили. Уточнялось, что с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ ударили по машинам в российском регионе.