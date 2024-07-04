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Названы пять самых популярных праворульных авто в России

«Авито Авто» назвал пять самых востребованных в РФ праворульных автомобилей

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Depositphotos

На сегодняшний день в России средняя стоимость автомобиля с правым рулем и пробегом составляет 979 тыс. рублей. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты «Авито Авто», которые проанализировали вторичный рынок таких машин с января по июнь 2024-го.

Исследование показало, что наиболее востребованной маркой праворульных авто среди россиян стала Toyota. Ее доля на рынке составила 41,11%. На второй строчке расположилась Nissan (17,47%), Honda (15,36%), Mitsubishi (6,62%) и Mazda (5,67%).

В модельной линейке самой популярной моделью стала Toyota Corolla с пробегом, которая в среднем продается за 460 тыс. рублей. Ей уступила Toyota Mark I за 600 тыс. рублей. На третьем месте оказалась Honda Fit за 989 тыс. рублей. Четвертую строчку заняла Honda Stepwgn за 1,9 млн рублей, а пятую - Honda Freed за 1,25 млн рублей.

До этого выяснилось, что продажи новых автомобилей в России за первое полугодие выросли на 74,5% (до 747,8 тыс. авто с учетом альтернативных каналов поставок) в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Только в июне в РФ было реализовано 130,7 тыс. машин (+49,6% в сравнении с июнем 2023-го). По словам специалистов, сокращение объема параллельного импорта, повышение локализации производства автомобилей и регулирование поставок через страны ЕАЭС в определенный момент замедлили рост продаж, однако не изменили общую тенденцию.

Ранее в России отложили продажи обновленного кроссовера Omoda.

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