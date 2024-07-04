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В России может появиться новый автобренд из Китая

Китайский автобренд Neta изучает возможность прихода в Россию

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Neta

Принадлежащий китайской компании компании Hozon Auto бренд Neta может официально начать продажи в России. В настоящее время такая возможность изучается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента компании Чжоу Цзяна.

«Российский рынок — отличный. Мы проводим соответствующие исследования для выхода на него. Однако географические и климатические условия в Китае и в России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей», — рассказал изданию Чжоу Цзян.

По его словам, электромобили Neta могут быть локализованы в России. В настоящее время компания ведет подготовку соответствующих сертификатов. Марка Neta занимается выпуском гибридов и электромобилей. Весной на автосалоне в Пекине она представила гибрид с быстрозаряжаемым тяговым аккумулятором, способным восполнить запас энергии с 30% до 80% за 19 минут.

Ранее стало известно, сколько автомобилей XCite X-Cross 7 продано в России с момента старта продаж.

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