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Стало известно, сколько автомобилей XCite с бывшего завода Nissan продано в России

XCite за месяц продал 550 кроссоверов, собранных на бывшем заводе Nissan

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XCITE

С момента старта продаж 27 мая по конец июня в России продано более 550 кроссоверов XCite X-Cross 7, сборка которых налажена на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу XCite.

При этом на данный момент «Автозавод Санкт-Петербург» выпустил около 10 тыс. кроссоверов XCite X-Cross 7. Автомобиль предлагается россиянам в двух комплектациях, по цене от 2,5 млн рублей. Он продается у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Тольятти, Самаре и Казани.

Кроссовер оснащен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом. Длина машины — 4500 мм, дорожный просвет — 190 мм.

До этого стало известно, что XCite X-Cross 7 включен Минпромторгом в перечень автомобилей для приоритетной закупки в качестве служебных машин госчиновников.

Ранее стало известно, что начало продаж обновленного кроссовера Omoda C5 перенесено на осень.

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