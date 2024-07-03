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В перечне авто для госслужащих появились два новых автомобиля

Автомобили Xcite и Lada Largus рекомендованы для российских госслужащих

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Lada

Автомобили Xcite и Lada Largus рекомендованы для российских госслужащих — они были включены в перечень авто, рекомендованных для чиновников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства промышленности и торговли России.

«Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также моделями «Газель» и «Соболь», — сообщается в заявлении Минпромторга.

В феврале Минпромторг пополнил список машин для чиновников французской и китайскими машинами. В перечень авто, рекомендованных для госзакупок, вошли кроссоверы Citroen C5 Aircross, выпускаемые компанией «Автомобильные технологии» в Калужской области.

До этого выяснилось, сколько «АвтоВАЗ» и УАЗ заработали на машинах для чиновников.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

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