В Крыму родственница олигарха придавила ребенка электросамокатом

В Крыму родственница олигарха Иосифа Файнгольда на электросамокате врезалась в детскую коляску и упала на ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Симферополе в Гагаринском парке три девочки-подростка ехали на самокатах мимо детской площадки. Из-за большого количества людей одна из них начала вилять рулем, не справилась с управлением и въехала в детскую коляску», — говорится в публикации.

Отмечается, что подросток уронила самокат на трехлетнюю девочку и затем сама упала на нее. Ребенок получил рассечение. Мать пострадавшей попыталась узнать контакты родителей у 13-летней пользовательницы СИМ, но та села на самокат и уехала. Родители ребенка обратились в полицию, которая нашла виновницу в том же парке на самокате. Ее мать принесла извинения, и родители договорились, что подросток получит выговор и больше не будет кататься на самокате.

По данным Baza, виновница ДТП является родственницей Иосифа Файнгольда — экс-депутата городского совета Симферополя, бизнесмена и долларового миллионера.

До этого в Санкт-Петербурге ребенка порезало стеклом во время шторма. По данным СМИ, во время непогоды мальчик вместе с семьей стоял на автобусной остановке. Затем в нее попали строительные ограждения, которые разбили стекло. Мальчик отбежал в сторону, но осколки полетели за ним. В результате ребенку разрезало предплечье.

Ранее в Москве из-за новой зарядки вспыхнул электросамокат прямо в квартире.