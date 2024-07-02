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В Петербурге ребенка порезало стеклом от автобусной остановки во время шторма

В Петербурге во время шторма ребенка порезало стеклом от автобусной остановки

В Санкт-Петербурге ребенка порезало стеклом от автобусной остановки во время шторма. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на мать пострадавшего. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал 112.

По данным СМИ, во время непогоды ребенок вместе с семьей стоял на автобусной остановке. Затем в нее попали строительные ограждения, которые разбили стекло. Мальчик отбежал в сторону, но осколки полетели за ним. В результате ребенку разрезало предплечье.

«Мы были вместе. После сразу вызвали такси, самостоятельно поехали в детскую больницу. Ребенку зашили рану, рука пострадала, у него отрезок такой от острого. Сейчас рука перемотана», – рассказала мать ребенка.

До этого московские спасатели помогли выбраться из затопленного автомобиля женщине. Машина скрылась под водой из-за непогоды. Сильный ливень в отдельных районах столицы привел к подтоплению дорог и машин, а также общественного автотранспорта.

Ранее в Москве из-за новой зарядки вспыхнул электросамокат прямо в квартире.

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