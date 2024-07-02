Названы семь признаков плохого подержанного автомобиля

Существует целый ряд признаков, по которым можно определить, как прошлый владелец обращался с автомобилем. Об этом «Российской газете» рассказали специалисты по автоподбору «СберАвто».

По их словам, основной признак плохого подержанного автомобиля — это наличие большого количества царапин и потертостей на кузове. Вероятно, что предыдущий владелец парковался в узких местах и задевал другие авто. Также тревожным признаком являются плохое качество педалей и шин — например, потертая накладка и волнообразный износ резины.

Кроме того, на плохой подержанный автомобиль указывает краска: под определенным углом может быть заметен резкий переход цвета. Это указывает на то, что из-за царапин вследствие ДТП авто нуждалось в окрашивании. Еще один признак — лужи, которые говорят об утечке техжидкостей из-за треснувших шлангов и прохудившихся радиаторов. Также специалисты посоветовали осмотреть салон — дверные ручки не должны быть разболтанными. Обратить внимание следует и на панель приборов, которая может указать на ошибки в автомобильных системах.

В заключении эксперты рекомендовали проверить состояние кондиционера и щеток очистителей. Так, если воздух поступает в салон неравномерно, то это может говорить о том, что чисткой деталей системы пренебрегали.

До этого россиянам рассказали, что существует ряд автомобилей, которые чаще других попадают в перекупы. В модельной линейке самыми популярными машинами стали Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Также востребована и марка Renault. В топ-5 автобрендов попали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.

Ранее были названы четыре главных недостатка седана Kia Rio.