В Москве на крыше автобуса взорвался баллон, есть пострадавшие

В Москве на крыше автобуса, который работает на метане, взорвался баллон. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло, когда общественный транспорт подъехал к остановке. Пострадал водитель, его с тяжелыми травмами госпитализируют», — говорится в публикации.

О других пострадавших не сообщается. После взрыва емкость из-под газа отлетела в неизвестном направлении.

До этого в Чите сгорели шесть автомобилей, принадлежащих местной автошколе.

Основная версия возгорания — поджог тополиного пуха. Было установлено, что рядом с гаражами 12-летний школьник поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса.

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