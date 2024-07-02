«АвтоВАЗ» раскрыл новые данные о продажах Lada

За первое полугодие 2024-го российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал 217 тыс. автомобилей Lada, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Результаты июня также отметились положительной динамикой: реализовано 39,7 тыс. коммерческих и пассажирских автомобиля, что на 42,6% выше, чем в июне 2023 года», — рассказал автопроизводитель.

Самые высокие продажи зафиксировали у Lada Granta — за полгода было реализовано 101 тыс. автомобилей и 19 тыс. по итогам июня. За ней следует Lada Vesta, которую купили 64 тыс. раз за 6 месяцев. Также компании удалось продать 23 тыс. Lada Niva Legend. Тем временем Lada Niva Travel показала результат в 25,4 тыс. экземпляров. А вот Lada Largus была распродана с показателем в 107 единиц.

До этого «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой определенных комплектующих для сборки автомобилей Lada Niva, поэтому завод объявил выходной на линии производства этой модели. Отмечается, что работа была отменена из-за отсутствия приводов. Последнее время автомобили сходили с линии в некомплектном состоянии, с приводом на задний мост.

Ранее «АвтоВАЗ» отреагировал на критику Lada Vesta.