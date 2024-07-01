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Появилось видео, как под Саратовом мужчина ударил женщину по голове в ссоре на дороге

Мужчина ударил женщину дубинкой на трассе под Саратовом и попал на видео

В Саратове мужчина в ходе дорожной ссоры ударил женщину-водителя по голове дубинкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов. Без цензуры» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, пострадавшая женщина возвращалась домой с дачи по трассе Р-158 «Нижний Новгород — Саратов». На подъезде к городу к ней пристроился другой автомобиль, водитель которого начал интенсивно сигналить. После этого он обогнал машину женщины и резко затормозил перед ней. Затем он снова подрезал женщину и остановился. Из-за руля вышел мужчина, который набросился на водительницу с оскорблениями. Она возразила, что не имела возможности его пропустить.

После того как женщина попыталась снять агрессивного мужчину на видео, он ударил ее по лицу и рукам металлической телескопической дубинкой, а затем сел в свою машину и уехал.

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