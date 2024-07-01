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Минский тракторный завод начал продавать мороженое с трактором Belarus

В Белоруссии появилось мороженое, названное в честь трактора Belarus

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Телеграм-канал BelarusTractors_official

Минский тракторный завод (МТЗ) в кооперации с Могилевской фабрикой мороженого начал продавать мороженое, брендированное трактором Belarus. Об этом сообщается в Telegram-канале МТЗ.

Фирменное мороженое Belarus Tractors продается комбинатом общественного питания тракторного завода. Его цена — 4,89 белорусских рублей (134 российских рубля) за 250-граммовый стакан. В состав продукта входит вода, сливки, сухое молоко, молочная сыворотка и ряд других ингредиентов. На этикетке изображена одна из самых современных моделей трактора Belarus.

До этого Минский автозавод представил фирменную линейку колбасных изделий. В продажу под брендом МАЗ поступили колбасы «Эстонская ароматная», «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и другие. Фирменные мясные изделия с маркой МАЗ выпустил Борисовский мясокомбинат.

Ранее стало известно, что новый Lada Largus в Белоруссии стоит дешевле, чем в России.

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