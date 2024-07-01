Минский тракторный завод начал продавать мороженое с трактором Belarus

Минский тракторный завод (МТЗ) в кооперации с Могилевской фабрикой мороженого начал продавать мороженое, брендированное трактором Belarus. Об этом сообщается в Telegram-канале МТЗ.

Фирменное мороженое Belarus Tractors продается комбинатом общественного питания тракторного завода. Его цена — 4,89 белорусских рублей (134 российских рубля) за 250-граммовый стакан. В состав продукта входит вода, сливки, сухое молоко, молочная сыворотка и ряд других ингредиентов. На этикетке изображена одна из самых современных моделей трактора Belarus.

До этого Минский автозавод представил фирменную линейку колбасных изделий. В продажу под брендом МАЗ поступили колбасы «Эстонская ароматная», «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и другие. Фирменные мясные изделия с маркой МАЗ выпустил Борисовский мясокомбинат.

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