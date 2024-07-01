Стало известно, сколько «Москвичей» продано с начала года в России

Завод «Москвич» реализовал в июне 2024 года 1,3 тыс. новых автомобилей, а в первом полугодии объем продаж превысил 10 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.

Из 10 тыс. проданных с января по июнь автомобилей 900 экземпляров пришлось на лифтбэки «Москвич 6» и 700 — на электрические кроссоверы «Москвич 3е».

«В марте нам удалось снизить цены на наши автомобили и сделать условия покупки максимально понятными без дополнительных условий. Поэтому мы отмечаем повышенный спрос на наши автомобили, многие из которых в официальных дилерских центрах либо раскуплены, либо забронированы», — сообщили «Автостату» в пресс-службе «Москвича».

Согласно актуальным планам завода, всего в 2024 году «Москвич» планирует реализовать 27 тыс. автомобилей против 15,3 тыс. автомобилей, которые удалось продать в 2023-м.

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