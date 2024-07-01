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Стало известно, как ограничение автокредитов отразится на ценах

Автоэксперт Моржаретто: ужесточение требований к автокредитам на цены не повлияет

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Решение Центробанка об ужесточении требований по выдаче потребительских и автокредитов не повлияет на ситуацию на авторынке и вряд ли снизит общее количество займов, считает замглавреда журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто. Цены на автомобили на этом фоне также не претерпят значительных изменений, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, с 1 июля Центробанк ужесточил требования по выдаче потребительских кредитов и автокредитов россиянам. Отмечается, что эта мера направлена в том числе на ограничение долговой нагрузки жителей. Специалисты считают, что нововведение снизит продажи авто на 10%.

Однако, по словам Моржаретто, банки уже и раньше строго оценивали потенциальных заемщиков, поэтому почти ничего не изменится, в том числе – цены на автомобили.

«Если раньше, условно говоря, каждому второму отказывали, то теперь вышибают двух из трех. То есть они уже сами достаточно строго следят, им не нужны невозвраты», — пояснил он.

Он отметил также, что кредиты на авто в среднем выдаются под 20%, делая их неподъемными. При этом сами автомобильные компании предлагают более выгодные условия и берут на себя выплату процентов по целому ряду моделей машин, добавил автоэксперт. По другим моделям процент не превышает 12-14%, что считается вполне нормальными условиями.

Значительно изменить ситуацию на авторынке может лишь утильсбор, который повысится в августе, добавил Моржаретто. В целом, по его словам, ситуация на рынке позитивная.

«По оптимистичным прогнозам, полтора миллиона новых легковушек в этом году мы получим», — заключил эксперт.

Ранее аналитики заявили о буме автокредитов в России.

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