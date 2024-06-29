В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку

В Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по парковке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Белгородской области беспилотники «камикадзе» ВСУ атаковали движущиеся по дороге машины, трое мирных жителей получили ранения. Первый автомобиль был атакован в селе Богун-Городок Борисовского района. Мужчина получил баротравму, сотрясение головного мозга, ранение мягких тканей предплечья и живота, женщина получила термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Обоих доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи, а после — в городскую больницу №2 города Белгорода.

Ранее в Шебекино в результате атаки ВСУ произошло возгорание на промпредприятии.