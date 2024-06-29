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Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Мост был перекрыт около часа. Сообщение о приостановке движения появилось в 5:51 мск, а о возобновлении — в 6:50 мск.

Днем 28 июня сообщалось, что более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра при этом не было.

27 июня движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее в ГД ответили на заявление Украины о военном значении Крымского моста.

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