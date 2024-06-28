Стало известно, что изменится для водителей с 1 июля

В России могут упасть продажи машин из-за новых требований ЦБ к автокредитам, которые вступят в силу с 1 июля. Регулятор решил увеличить надбавки к коэффициентам риска для покупателей с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Об этом пишет портал Motor.ru.

«Финансовые организации станут предоставлять меньше автокредитов заемщикам с уже достаточно высокой долговой нагрузкой. К ним мы относим тех, у кого на платежи уходит более половины дохода», — заявили в Центробанке.

По мнению дилеров, эти меры приведут к снижению продаж на рынке. Так, руководитель отдела развития продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко считает, что падение составит 8−10% в сегментах иномарок с пробегом и новых автомобилей из Китая. В РОАД полагают, что эффект будет заметен уже в третьем квартале текущего года.

До этого стало известно, сколько должен получать россиянин, чтобы купить авто в кредит. По данным аналитиков, примерная прибыль заемщика выросла за год на 15% и составляет сейчас 116,8 тыс. рублей. Рекомендованный доход для обслуживания автокредита учитывает несколько факторов. Это показатели кредитной ставки, срока и суммы ежемесячного платежа автокредитов, выданных российскими банками в течение месяца.

Ранее были названы 12 китайских авто, на которые пересели госслужбы РФ.