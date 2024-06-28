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На подходах к Крымскому мосту скопились сотни автомобилей

На подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось более 400 автомобилей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщает в своем Telegram-канале информационный центр о ситуации на мосту.

«В очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Накануне движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали вечером 26 июня. Спустя десять минут появилось сообщение о том, что движение по мосту было возобновлено. Также позднее появились сообщения о том, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее дрон-разведчик США засекли неподалеку от Крымского моста.

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