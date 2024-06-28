Западные СМИ нашли в российских автомобилях Aurus детали из Южной Кореи

Компания Aurus Mortors, которая производит российские премиум-автомобили, могла закупать детали в Южной Корее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные записи.

По данным издания, с 2018 по 2023 год разработчик закупил за рубежом запчасти на $34 млн. Среди деталей: кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и т.д. Большая часть импорта приходится на Южную Корею, где РФ якобы закупила запчасти на сумму $15,5 млн. Среди импортеров также числятся Китай, Индия, Турция, Италия и еще некоторые страны ЕС.

Отмечается, что поставки продолжались и после массового введения антироссийских санкций. Это связано с тем, что ограничения на марку Aurus США ввели только в феврале текущего года.

До этого сообщалось, что в Германии, в городе Гермерсхайме, полиция провела обыск в офисах автодилерских компаний, которые подозревают в незаконных поставках машин в Россию. Отмечается, что правоохранители обыскали не менее семи офисов и частных владений. В результате было выявлено порядка 190 незаконных экспортных поставок. Официально автомобили отправляли в Казахстан, Киргизию, Турцию и Белоруссию, однако по факту они попадали в РФ в обход эмбарго ЕС. Следователи арестовали активы дилеров на сумму €4,5 млн.

Ранее дилеры рассказали, вернутся ли в Россию ушедшие автобренды.