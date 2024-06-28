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Стало известно, когда заработает бывший завод Volkswagen в России

Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу 1 августа

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший завод Volkswagen в Калужской области возобновит работу с 1 августа текущего года. Об этом сообщила первичная профсоюзная организация предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня состоялось общезаводское собрание, на котором руководство завода объявило о долгожданном перезапуске производства с 1 августа 2024 года. На первом этапе будут привлечены более 500 работников. Работать предстоит сразу в три смены», — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае успешной реализации проекта штаб будет расширен, однако сделать это планируют не раньше ноября. Также в организации подчеркнули, что в качестве новых сотрудников в первую очередь планируется набирать бывших работников, которые были сокращены.

По информации «Русского автомобиля», на заводе будут собирать автомобилей GAC и Сhery.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ранее автобренд Hongqi запустил продажи нового кроссовера в России.

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