В Германии автодилеров поймали на поставках машин в Россию

В Германии, в городе Гермерсхайме, полиция провела обыск в офисах автодилерских компаний, которых подозревают в незаконных поставках машин в Россию. Об этом сообщила прокуратура Кайзерслаутерна.

Отмечается, что правоохранители обыскали не менее семи офисов и частных владений. В результате было выявлено порядка 190 незаконных экспортных поставок. Официально автомобили отправляли в Казахстан, Киргизию, Турцию и Белоруссию, однако по факту они попадали в РФ в обход эмбарго ЕС. Следователи арестовали активы дилеров на сумму €4,5 млн.

Два года назад Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию автомобилей дороже €50 тыс. Однако уже летом 2023 года эмбарго распространили на новые и подержанные машины с двигателем более чем на 1,9 л, а также на все электрокары и гибриды.

В июне этого года стало известно, что Евросоюз обложит пошлинами до 38% электромобили из Китая. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил на брифинге в Брюсселе, что она провела расследование в отношении электрокаров, импортируемых в ЕС из КНР, и нашла нарушения в виде «несправедливой» господдержки автопроизводителей китайскими властями.

Ранее стало известно, что итальянцы выдавали машины китайской Chery за произведенные в Италии.