Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии автодилеров поймали на поставках машин в Россию

В Германии дилеров обвинили в незаконных поставках авто в Россию

close
100%
Depositphotos

В Германии, в городе Гермерсхайме, полиция провела обыск в офисах автодилерских компаний, которых подозревают в незаконных поставках машин в Россию. Об этом сообщила прокуратура Кайзерслаутерна.

Отмечается, что правоохранители обыскали не менее семи офисов и частных владений. В результате было выявлено порядка 190 незаконных экспортных поставок. Официально автомобили отправляли в Казахстан, Киргизию, Турцию и Белоруссию, однако по факту они попадали в РФ в обход эмбарго ЕС. Следователи арестовали активы дилеров на сумму €4,5 млн.

Два года назад Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию автомобилей дороже €50 тыс. Однако уже летом 2023 года эмбарго распространили на новые и подержанные машины с двигателем более чем на 1,9 л, а также на все электрокары и гибриды.

В июне этого года стало известно, что Евросоюз обложит пошлинами до 38% электромобили из Китая. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил на брифинге в Брюсселе, что она провела расследование в отношении электрокаров, импортируемых в ЕС из КНР, и нашла нарушения в виде «несправедливой» господдержки автопроизводителей китайскими властями.

Ранее стало известно, что итальянцы выдавали машины китайской Chery за произведенные в Италии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами