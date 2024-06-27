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Эксперт рассказал о влиянии включенного кондиционера на двигатель машины

Автоэксперт Балабас: работающий кондиционер продлевает жизнь двигателя

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Евгений Биятов/РИА Новости

Автовладельцы зачастую относятся к кондиционеру в машине с опаской, считая, что при частом включении он может навредить системам автомобиля. Однако, если включить его в пробке, особенно в жару, то можно продлить жизнь двигателю, заявил автоэксперт Евгений Балабас в беседе с Общественной службой новостей.

«В обычном режиме, когда двигатель работает без включенного кондиционера, он прогревается до максимальной температуры, после чего включается вентилятор и он охлаждается, — объяснил специалист. — Но это приводит к максимальному угару масла, максимальному закоксовыванию поршневых колец и клапанов».

Включенный «кондер» заставляет двигатель всегда находиться в нижней границе рабочего температурного режима, добавил Сажин. Это сокращает температурные «качели», благотворно влияя на двигатель.

Регламента по работе кондиционера у автомобилей, как правило, нет, поэтому пользоваться им можно без ограничений при любой температуре, добавил автоэксперт. Обслуживание кондиционеров при этом включается в стандартный регламент ТО, заключил он.

До этого специалисты отмечали, что в жару не стоит заправлять полный бак бензина, так как из-за нагрева топливо может начать выдавливаться через клапан и спровоцировать пожар. Кроме того, летом нужно накачивать шины на уровне нижней границы рекомендованной нормы, чтобы улучшить торможение и предотвратить появление эффекта аквапланирования.

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