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Друг рассказал о финансах водителя упавшей с парковки BMW в Краснодаре

РИА: водитель упавшей с парковки BMW в Краснодаре ни в чем не нуждался

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Водитель упавшей с многоэтажной парковки BMW ни в чем не нуждался, поэтому не стал бы намеренно провоцировать аварию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на друга мужчины.

«Он человек верующий был, верил в Бога <...> Много есть видео, где он нажимает тормоз уже на поднятие, где загораются «стопаки», и на стенах есть отражение света», — рассказал он.

Друг водителя добавил, что у того в жизни было все «шоколадно», поэтому он не мог намеренно поставить себя под угрозу.

Инцидент произошел 25 июня, в ТЦ «Галерея». Автомобиль марки BMW с мужчиной, женщиной и ребенком внутри вылетел с парковки на третьем этаже. Прибывшие на место медики нашли их в бессознательном состоянии. По словам знакомого водителя, мужчина мог не успеть сориентироваться после резкого подъема.

Ранее друг подтвердил смену имени водителя BMW, упавшей с парковки в Краснодаре.

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