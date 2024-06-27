«АвтоВАЗ» снимет с производства популярную Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен снять с производства универсальную Lada Granta Cross после выпуска новой Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на источники в компании.

«Чтобы два близких по концепции автомобиля не конкурировали друг с другом, а универсальная Iskra смогла набрать хорошие обороты, ее освободят от внутрикорпоративного соперничества», — говорится в публикации.

По данным канала, завод перестанет выпускать Lada Granta Cross весной следующего года. Сейчас ценник на него начинается от 1 млн рублей. На машину устанавливается 1,6 литровый двигатель на 90 или 106 л.с. и МКП.

До этого «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой определенных комплектующих для сборки автомобилей Lada Niva, поэтому завод объявил выходной на линии производства этой модели. Отмечается, что работа была отменена из-за отсутствия приводов. Последнее время автомобили сходили с линии в некомплектном состоянии, с приводом на задний мост.

Ранее «АвтоВАЗ» остановил производство топовых версий Lada Vesta.