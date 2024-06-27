Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» снимет с производства популярную Lada

No Limits: «АвтоВАЗ» прекратит выпуск Lada Granta Cross после дебюта новой Iskra

close
100%
Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен снять с производства универсальную Lada Granta Cross после выпуска новой Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на источники в компании.

«Чтобы два близких по концепции автомобиля не конкурировали друг с другом, а универсальная Iskra смогла набрать хорошие обороты, ее освободят от внутрикорпоративного соперничества», — говорится в публикации.

По данным канала, завод перестанет выпускать Lada Granta Cross весной следующего года. Сейчас ценник на него начинается от 1 млн рублей. На машину устанавливается 1,6 литровый двигатель на 90 или 106 л.с. и МКП.

До этого «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой определенных комплектующих для сборки автомобилей Lada Niva, поэтому завод объявил выходной на линии производства этой модели. Отмечается, что работа была отменена из-за отсутствия приводов. Последнее время автомобили сходили с линии в некомплектном состоянии, с приводом на задний мост.

Ранее «АвтоВАЗ» остановил производство топовых версий Lada Vesta.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами