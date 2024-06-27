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Водитель на Audi A7 спровоцировал жесткое ДТП на юго-востоке Москвы и попал на видео

Появилось видео массового ДТП с Audi A7 в Москве на Волгоградском проспекте

На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На путепроводе Текстильщики-2 произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за аварии движение по Волгоградскому проспекту оказалось затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать путь объезда.

На опубликованных в сети кадрах видно, как виновник ДТП на черной Audi A7 на большой скорости обгоняет ряды автомобилей, а затем таранит несколько из них.

Накануне в Москве на Ленинградском проспекте в аварию попали два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся на проезжей части. Из-за ДТП движение в сторону центра было возможно только по одной полосе из пяти.

Ранее на Крымском мосту перекрыли движение.

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