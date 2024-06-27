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Россиянам рассказали, как сэкономить 500 тысяч рублей при покупке авто

«РГ»: при покупке китайского авто клиенты могут получить скидку в 500 тыс. рублей

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Depositphotos

В РФ дилерские центры китайских марок продолжают предлагать солидные скидки на авто на фоне больших запасов старых партий на складе. Об этом
«Российской газете» рассказали опрошенные дилеры.

«При покупке у официального дилера можно сэкономить до 500 тыс. рублей, в зависимости от выбранной модели. В дилерских центрах, сотрудничающих с ведущими китайскими производителями, россияне могут получить скидку до 30% на новый автомобиль», — заявили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Также в ГК «Автодом» подтвердили, что на фоне насыщения рынка клиенты могут получить солидные скидки при покупке авто из Поднебесной. Их размер варьируется от 50 тыс. до 400 тыс. рублей. В компании напомнили, что в мае этого года скидки на машины Geely, Chery и Haval составляли 5-9%. Помимо уже предложенных скидок, клиенты могут воспользоваться опцией trade in или приобрести автомобиль в кредит по партнерским программам, добавили в «Автодоме».

До этого сообщалось, что в России китайский минивэн Forthing Yacht стал на 790 тыс. рублей дешевле из-за локализации производства на заводе «Автотор» в Калининграде. Снизить ценник удалось благодаря заказу большой партии машинокомплектов и действию программ субсидирования. В результате стоимость минивэна опустилась до 3,4 млн рублей.

Прежде модель собирали в Китае, однако теперь производство мелкоузловым методом наладили в Калининграде.

Ранее в России упали цены на новые автомобили.

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