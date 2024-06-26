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Водителям объяснили, как выбрать правильные солнцезащитные очки

Врач Биджиев: водителям стоит носить только специальные солнцезащитные очки

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Shutterstock

В солнечную погоду воздействие ультрафиолета может навредить зрению водителей, поэтому им нужно носить правильные солнцезащитные очки. Таким мнением с «Авто Mail.ru» поделился врач-офтальмолог медицинского центра «СМ-Клиника» Ислам Биджиев.

«Обычные солнцезащитные очки не уменьшают блики и не увеличивают контраст, как это делают специальные очки, предназначенные для водителей. Они могут быть как с диоптриями (для коррекции близорукости, дальнозоркости, пресбиопии), так и без диоптрий», — рассказал он.

Врач пояснил, что в состав линз таких очков входит особый фильтр, который уменьшает риск ослепления. Также некоторые из них могут избирательно фильтровать синий вредный свет. Благодаря ношению правильных солнцезащитных очков уменьшается риск опасных ситуаций на дорогах, пояснил Биджиев.

До этого водителям назвали несколько полезных упражнений за рулем. Первое из них — подъемы стопы на носок. Благодаря этому водитель сможет покачать икроножные мышцы и разогнать кровь, говорят специалисты. Лучше всего будет сделать 20-30 быстрых повторений. Второе упражнение — это вакуум живота. Для этого нужно максимально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. Это упражнение протонизирует мышцы кора.

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