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Раскрыты слабые места популярного в России Geely Coolray

Автоэксперт Зиновьев: Geely Coolray плохо подготовлен к российским дорогам

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Geely

Популярный на российском вторичном рынке кроссовер Geely Coolray из Поднебесной имеет целый ряд недостатков. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Первоначальный мотор JLH-3G15TD – прямой аналог двигателя Volvo B3154T. Три цилиндра, 1,5 литра, 150 л.с., полностью алюминиевый блок, прямой впрыск. У агрегата высокий расход масла, а очень чувствительные форсунки требуют регулярных промывок. Ременный привод ГРМ часто не доживает до обещанных 100 тысяч км. Часть моторов была с бракованными шатунами – меняли по гарантии», — отметил он.

Зиновьев добавил, что после рестайлинга в 2022-м модель получила 1,5-литровый мотор BHE15-EFZ на 172 или 174 л.с., цепной ГРМ и четыре цилиндра. Автоэксперт оценил ресурс всего в 250 тыс. км. При этом роботизированная коробка передач в автомобиле может не выдержать и 150 тыс. км пробега.

Также, по мнению автоэксперта, Coolray плохо подготовлен к российским условиям, в особенности к зимам — многие владельцы жаловались на сбои в электронике в холодное время года. Кроме того, кузов модели склонен к коррозии.

До этого автоэксперты рассказали, что на вторичном рынке в России можно найти достойный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro из Поднебесной всего за 1,5 млн рублей. По их словам, двигатель SQRE4T15C надежен и применен на множестве моделей концерна. Он может выдержать 400 тыс. км пробега. А вот вариатор WLY CVT25 гораздо слабее, отметили специалисты. По их словам, нередко у агрегата ломаются подшипники и втулки. Также многие вариаторы не доживают до 150 тыс. км пробега без ремонта.

Ранее в России китайские машины решили продавать на аукционах.

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