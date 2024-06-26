В России китайский минивэн Forthing Yacht резко подешевел почти на 1 млн рублей

В России китайский минивэн Forthing Yacht стал на 790 тыс. рублей дешевле благодаря локализации производства на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба дистрибьютора марки Ixen Motors Rus.

В компании пояснили, что снизить ценник удалось благодаря заказу большой партии машинокомплектов и действию программ субсидирования. В результате стоимость минивэна опустилась до 3,4 млн рублей.

Прежде модель собирали в Китае, однако теперь производство мелкоузловым методом наладили в Калининграде.

Кроме того, новинка получила русификацию мультимедийной системы, обогрев руля и лобового стекла. Изменения произошли и в салоне: на втором ряду появился трехместный диван вместо двух капитанских кресел.

До этого сообщалось, что в России стоимость нового китайского кроссовера Forthing T5 составит 1,9 млн рублей. В Ixen Motors Rus отмечали, что изначально модель собирались продавать за 2,3 млн рублей, но впоследствии было решено увеличить производство и снизить цены. Компании удалось сделать это за счет программ субсидирования. Старт продаж компания объявит позднее.

В России Forthing T5 будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 144 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что электромобиль Атом подорожал на 500 тысяч рублей до начала официальных продаж.