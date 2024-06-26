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Водитель представился потомком Николая II и лишился водительского удостоверения

В Кузбассе пьяный водитель представился потомком Николая II и попал на видео

В Кузбассе сотрудники ДПС поймали пьяного водителя, который представился потомком императора Николая II. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МВД России.

«Нарушитель заявил полицейским, будто является потомком императора и готов предоставить подтверждающие документы. Однако причина такого поведения оказалась банальна: результаты проверки алкотестером показали многократное превышение допустимого уровня алкоголя», — говорится в публикации.

Впоследствии водитель признался, что употребил алкоголь накануне на даче. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и до двух лет лишения прав.

До этого в сети появилось видео погони полиции в Санкт-Петербурге за «Газелью», которую угнал неизвестный. Отмечается, что злоумышленник до последнего игнорировал требования полиции остановиться. В результате сотрудникам пришлось произвести выстрелы по колесам авто. За рулем украденной «Газели» был 36-летний житель Колпино. В отношении него могут возбудить уголовное дело.

Ранее выяснилось, что в упавшем с краснодарской парковки BMW беременная женщина была вместе с любовником.

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