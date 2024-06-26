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На севере Москвы из-за серьезного ДТП частично перекрыли движение

В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись два автомобиля

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Александр Вильф/РИА Новости

В Москве на Ленинградском проспекте в аварию попали два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Ленинградском проспекте, 35 (при движении в сторону центра) произошло ДТП с участием двух автомобилей <...> На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Также отмечается, что из-за ДТП движение в сторону центра возможно только по одной полосе из пяти. В Дептрансе порекомендовали искать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

До этого в сети появилось видео погони полиции в Санкт-Петербурге за «Газелью», которую угнал неизвестный. Отмечается, что злоумышленник до последнего игнорировал требования полиции остановиться. В результате сотрудникам пришлось произвести выстрелы по колесам авто. За рулем украденной «Газели» был 36-летний житель Колпино. В отношении него могут возбудить уголовное дело.

Ранее стало известно, что в упавшем с парковки BMW в Краснодаре беременная женщина была вместе с любовником.

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