Автокомпания Chery показала обновленный для россиян Tiggo 7 Pro Max

Автокомпания Chery представила обновленный для России кроссовер Tiggo 7 Pro Max. О нововведениях рассказали в пресс-службе производителя.

Автомобиль получил новую внешность. В частности, на кроссовер установили другую решетку радиатора, оптику и бампер с диагональными вставками по краям. Модель доступна в шести оттенках (черный, серебристый, синий, белый, серый и красный). За доплату можно приобрести автомобиль в двухцветной окраске.

Новинка будет доступна с передним и полным приводом. Топовая версия модели получила шесть подушек безопасности, светодиодную оптику, панорамную крышу, систему кругового обзора, навигацию и голосовое управление. Внутреннее оснащение осталось прежним: 1,6-литровый двигатель на 150 л.с., который работает в сочетании с «роботом». До 100 км/ч автомобиль с передним приводом разгоняется за 9,7 секунды.

До этого автоэксперты рассказали, что на вторичном рынке в России можно найти достойный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro из Поднебесной всего за 1,5 млн рублей. По их словам, двигатель SQRE4T15C надежен и применен на множестве моделей концерна. Он может выдержать 400 тыс. км пробега. А вот вариатор WLY CVT25 гораздо слабее, отметили специалисты. По их словам, нередко у агрегата ломаются подшипники и втулки. Также многие вариаторы не доживают до 150 тыс. км пробега без ремонта.

Ранее в России китайские машины решили продавать на аукционах.