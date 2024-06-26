Дагестанец после суперливня выплыл на дорогу на сапборде и попал на видео

В Махачкале в результате суперливня жители оказались вынуждены пересесть с машин на сапборды. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Дагестана».

На опубликованных кадрах видно, как жители города неспешно передвигаются по затопленным дорогам на сапах и помогают себе веслами. Рядом с ними пытаются проехать машины, которые практически тонут из-за высокого уровня воды.

13 июня Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

В столице на фоне сильных осадков было приостановлено движение на части Филевской линии метро. На севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

Ранее в сети появилось видео, как в Москве курьер плывет по лужам после суперливня.