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В Петербурге гаишники устроили погоню со стрельбой за «Газелью» и попали на видео

Полицейская погоня со стрельбой за «Газелью» в Петербурге попала на видео

В сети появилось видео погони полиции в Санкт-Петербурге за «Газелью», которую угнал неизвестный. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел накануне вечером.

«Кража грузового автомобиля произошла в Колпино на Балканской — на поиск машины отправились все наружные наряды полиции. Похититель гнал на всей скорости в сторону Соборной, пытаясь скрыться — мужчину не остановило ни столкновение с четырьмя машинами на Загородной, ни ДТП с попутной Belgee», — говорится в публикации.

Отмечается, что злоумышленник до последнего игнорировал требования полиции остановиться. В результате сотрудникам пришлось сделать выстрелы по колесам авто. За рулем украденной «Газели» был 36-летний житель Колпино. В отношении него могут возбудить уголовное дело.

До этого в Новоуральске Свердловской области патрульный экипаж ДПС во время преследования сбил мотоцикл, на котором ехали двое детей. По данным СМИ, в результате столкновения несовершеннолетние упали на бетонные плиты. После этого патрульный автомобиль съехал с мотоцикла и остановился перед ним. Полицейский вызвал на место ДТП скорую помощь.

Ранее сообщалось, что отец детей-мотоциклистов, сбитых ДПС, решил пожаловаться в прокуратуру и СК.

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