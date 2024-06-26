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В России китайские машины решили продавать на аукционах

Первые в РФ аукционы китайских автомобилей пройдут через два-три месяца

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Depositphotos

В ближайшем будущем в России планируют запустить первые аукционы китайских автомобилей. Об этом на полях Международной выставки-конференции по экспорту автомобилей и продаже запчастей в Суйфэньхэ (КНР) сообщил директор Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Сюнфэй» Лю Ханьюан.

По его словам, сейчас идет подготовка к открытию первых подобных аукционов в РФ. Их запуск планируется через два-три месяца, то есть в начале или середине осени.

До этого в Госдуме предложили запустить открытые аукционы для покупки красивых автомобильных номеров. С инициативой выступил вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков. Введение подобных аукционов позволит получать бюджету дополнительные доходы в размере нескольких миллиардов рублей в год, заявил депутат. Стоимость отдельных красивых номеров может варьироваться от 30 тыс. рублей до 10 млн рублей.

Ранее в России появилась в продаже редкая модель Lada за 7,5 млн рублей.

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