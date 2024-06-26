Дроны-камикадзе ВСУ ударили по машинам в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов-камикадзе атаковали два автомобиля в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Архангельское — Зиборовка в Шебекинском городском округе беспилотник атаковал припаркованный служебный автомобиль. Транспортное средство полностью сгорело», — говорится в публикации.

Второй пострадавший автомобиль находился в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В результате атаки у машины оказались повреждены дверь, стекла и фары.

25 июня Гладков заявил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом ВСУ в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Его госпитализировали.

В Белгороде и Белгородском районе утром 25 июня была объявлена ракетная опасность. Глава региона призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Ранее на месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot.