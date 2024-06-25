Россиянам рассказали про пять правил езды по платным трассам

В России многие водители неправильно ездят по платным трассам, что приводит к опасным ситуациям на дорогах. Портал Quto.ru назвал пять правил езды по «платникам».

Во-первых, издание напомнило, что на платных трассах следует ехать по правой полосе, поскольку на них нет колейности. Во-вторых, на местных заправках нередко образуются длинные очереди из-за автомобилистов, которые занимают колонки для покупки еды. Портал призвал водителей перемещать машину на парковку и только после этого идти за покупками.

Третье правило безопасной езды по «платникам» — отказ от гонок с другими водителями. Издание отмечает, что на платных трассах некоторые автомобилисты любят посоревноваться с другими и тем самым провоцируют опасные ситуации. Также портал напомнил, что на таких дорогах нельзя терять бдительность, поскольку на них могут появляться внезапные препятствия, в том числе животные. В заключении издание посоветовало водителям заранее планировать остановки и не вставать на обочине без острой необходимости.

До этого россиянам рассказали, как не сломать двигатель в жару. По словам экспертов, мотор автомобиля при движении в такую погоду может сильнее расходовать масло, поэтому нужно регулярно проверять его уровень. Также нужно следить за объемом охлаждающей жидкости, которая предотвращает перегрев двигателя. Кроме того, особое внимание необходимо уделить чистоте радиаторов.

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