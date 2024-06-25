В Белоруссии машины Lada оказались намного дешевле, чем в России

В Белоруссии российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продает новые Lada Granta по сниженным ценам. Об этом сообщает портал Quto.ru, который изучил прайс-листы местного дилера марки.

По данным издания, в Белоруссии Lada Granta с 8-клапанным «атмосферником» на 90 л.с. предлагают приобрести за 32,8 тыс. белорусских рублей (891 тыс. российских рублей). В РФ аналогичная модель продается минимум за 992 тыс. рублей. Также Lada Granta с двигателем на 106 л.с., двумя фронтальными подушками безопасности и подогревом сидений стоит 36,4 тыс. белорусских рублей (988,5 тыс. российских рублей). В России же такую машину можно приобрести не менее чем за 1,05 млн рублей.

На данный момент причина разницы цен неизвестна.

До этого «АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada. Так, седан Granta в комплектации Comfort'24 Plus стал дороже на 50 тыс. рублей. Прибавка составила 4,1% к прежней цене. Лифтбэк Granta в версии Club'24 стал стоить на 30 тыс. рублей дороже (+2,3%).

Между тем внедорожник Lada Niva Travel в комплектации Comfort'24 подешевел на 7 тыс. рублей (–0,5%). Но в комплектациях Black'24, KHL'24 и Luxe'24 автомобиль подорожал на 23 тыс. рублей (+1,5–1,6%).

Ранее стало известно, что в России сильно подешевели китайские автомобили Ora.