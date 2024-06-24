Geely выведет на рынок новый среднеразмерный кроссовер

Продажи среднеразмерного кроссовера Geely Galaxy E5 на китайском рынке начнутся в августе 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Новинка станет первой полностью электрической моделью в линейке Galaxy. В Китае кроссовер будут продавать за 150-200 тыс. юаней (1,89 млн — 2,53 млн рублей по текущему курсу). Габариты E5 составляют 4615х1901х1670 мм, а колесная база — 2750 мм. По размерам автомобиль похож на Porsche Macan. Особенностями модели стали закрытая решетка, фары с острыми гранями и С-образные вентиляционные отверстия в нижней части.

В салоне автомобиля установлены рулевое колесо с плоской верхней и нижней частью, ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления, в который встроена операционная система Flyme Auto, работающая на чипе Dragon Eagle-1.

Автомобиль будет комплектоваться как гибридными, так и полностью электрическими силовыми агрегатами.

До этого стало известно, что в России дилеры Haval начали продажи внедорожника H5. Один из таких автомобилей замечен в официальном автосалоне бренда в Москве.

По словам менеджера по продажам, машины перевезены в Россию параллельным импортом. Стоимость такого внедорожника — 3,65 млн рублей.

Отмечается, что дилер готов продать этот или пригнать другой внедорожник из Китая. Но предупреждает, что с осени начнутся официальные продажи и базовая цена на Haval H5 шагнет сильно за 4 млн рублей.

Длина автомобиля — 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 2116 л. Внедорожник похож на японскую модель Toyota Fortuner.

В Китае новый внедорожник Haval H5 предлагается с двумя двухлитровыми двигателями. Первый — бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй — 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая.

Ранее сообщалось, что выпуск кроссоверов Exeed на бывшем заводе Mercedes начнется в июле 2024 года.