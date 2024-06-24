Стало известно, можно ли просверлить дырку в аккумуляторе, чтобы его оживить

Просверлив в корпусе вышедшего из строя аккумулятора с технологией AGM дырки и добавив внутрь дистиллированной воды, все равно не получится его оживить. Об этом сообщает «За рулем».

«Эти батареи работают по принципу замкнутого кислородного цикла и не требуют доливки воды, так как электролит находится в порах стекломата и в теле электрода, то есть не имеет свободной жидкой фазы. И одно из главных условий работы – избыточное давление, при котором и производится замкнутый кислородный цикл. Поэтому сверление дырок в таких батареях недопустимо», — говорится в сообщении.

AGM аккумулятор — это батарея, имеющая вместо жидкого электролита специальные проводящие пластины-абсорбенты. Аббревиатура AGM расшифровывается как Absorbent fiberGlass Mat.

Плюсами автомобильных аккумуляторов AGM является способность быстро заряжаться и не терять ресурс при постоянном недозаряде, возможность установить аккумулятор в любом положении, высокая пожаробезопасность.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что полная разрядка автомобильного аккумулятора (АКБ), особенно при низких температурах, чревата его повреждением.

По его словам, если на улице царит мороз, то разряженная батарея долго не протянет: вода превратится в лед, и корпус будет искорежен. Но если температура в районе нуля, то даже простейшая батарея открытого типа, скорее всего, оживет после подзаряда. Такие ситуации часто случаются на автомобилях с непогашенными фарами, однако далеко не всегда батарею после этого приходится заменять на новую.

По данным эксперта, чтобы проверить насколько исчерпан ресурс аккумуляторной батареи, необходимо замерить ее напряжение. Это нужно сделать на машине, которая несколько часов постояла после поездки. Если у АКБ напряжение 12,3 В, то это может говорить о ее недозаряженности.

Ранее сообщалось, что автомобильный аккумулятор служит не более двух лет.