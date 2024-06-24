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Россиянам рассказали о сильных сторонах кроссоверов из Китая

Автоэксперт Ласьков: главный плюс кроссоверов из КНР это городская динамика

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Haval

Самое главное достоинство всех массовых кроссоверов китайских марок – отличная городская динамика за свои деньги. Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на своего тест-редактора Дмитрия Ласькова. В основном китайские кроссоверы оснащены моторами объемом 1,5 л.

«Тяговых характеристик современных «турбополторашек» (и им подобных малообъемников) для динамичного перемещения в городе хватает независимо от типа трансмиссии: что роботизированные коробки передач, что современные вариаторы сами по себе работают достаточно шустро и эффективно», — сказал Ласьков.

При этом, есть нюанс. По словам автоэксперта, в момент старта наблюдаются задержки работы из-за защиты коробки передач от перегрузки во время старта.

В силу отсутствия на российском рынке привычных европейских, японских и корейских моделей, тоже имеющих высокоэффективные наддувные двигатели, именно китайские кроссоверы сегодня открывают для россиян мир доступных в плане динамики автомобилей, пояснил Ласьков.

До этого стало известно, что бывший завод Mercedes в подмосковном Есипово начнет сборку премиальных автомобилей бренда Exeed (принадлежит концерну Chery) по договору о контрактной сборке.

Так, серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первую партию получат дилеры.

По данным аналитического агентства «Автостат», Exeed — самая популярная сейчас премиальная марка в России. По итогам мая продано почти 3,9 тыс. таких автомобилей, объем всего премиального сегмента в последний месяц весны 2024 года аналитики оценили в 11 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что в России появился новый внедорожник Haval H5 за 3,7 млн рублей.

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